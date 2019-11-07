Названы сроки восстановления Черышева
Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал о травме своего сына.
"Мы с Денисом недавно разговаривали, он мне сказал, что был небольшой спазм. Денис побоялся продолжить игру. Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займёт небольшое время. Около двух недель. Черчесов и его тренерский штаб свяжутся с Денисом, и они вместе будут принимать решение", - сказал Черышев-старший.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист получил травму бедра, из-за чего пропустит заключительные матчи сборной России в квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
Черышев в текущем сезоне провёл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Главный тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева. | http://soccernews.ru
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|Гранада
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|Осасуна
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|Атлетик Бильбао
|12
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|Леванте
|12
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|Реал Вальядолид
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|Бетис
|12
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|Мальорка
|12
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