Названы сроки восстановления Черышева

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Названы сроки восстановления Черышева

Фото инстаграм Дениса Черышева

Пресс-служба сборной России сообщила, сколько пропустит из-за травмы атакующий полузащитник Денис Черышев.

Сроки восстановления 30-летнего футболиста составят от трёх до четырёх недель.

Ранее стало известно, что у российского вингера диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. 

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 4 матча и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент Черышева прокомментировал травму игрока. | http://soccernews.ru
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