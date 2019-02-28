Названы сроки восстановления двух травмированных игроков "Спартака"

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Названы сроки восстановления двух травмированных игроков "Спартака"

Стали известны сроки возвращения в строй игроков "Спартака" вратаря Артема Реброва и защитника Андрея Ещенко, сообщает официальный сайт клуба.

Ребров из-за травмы плеча пропустит еще не менее трех месяцев. Что касается Ещенко, то курс его реабилитации после травмы крестообразных связок колена проходит ускоренными темпами и он, возможно, еще сыграет в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 35-летний Ещенко провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом. Что касается 34-летнего Реброва, то он принял участие в шести матчах и пропустил шесть голов. Соглашение голкипера с "красно-белыми" действует до лета 2020 года.

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