Названы сроки восстановления Головина после травмы

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Названы сроки восстановления Головина после травмы

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выбыл из строя из-за травмы на две недели, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, футболист может вернуться в строй в 20-х числах сентября. Хавбек получил повреждение в расположении национальной сборной России. Из-за травмы он точно пропустит матчи чемпионата Франции с "Марселей" и "Ниццей", а также поединок Лиги Европы против "Штурма".

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" семь матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Заваров высказался о приезде Головина в Украину на ответный матч с "Шахтером". | http://soccernews.ru
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