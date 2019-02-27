Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо

Врач итальянской клиники "Вилла Стюарт" Джанфранко Лизитано рассказал, что травмированный полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо пропустит около 2-3 недель.

"На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.

По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трёх недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска", - приводит слова Лизитано официальный сайт клуба.

26-летний Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из "Сампдории" за 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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