Названы сроки восстановления Лаксальта
Фото инстаграм "Динамо"
Фланговый полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.
Агент футболиста Ариэль Красоуски рассказал, сколько пробудет в лазарете его клиент.
"Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьёзнее, чем мы думали. На восстановление уйдёт 40-50 дней", - сообщил представитель уругвайца.
В текущем сезоне Лаксальт сыграл за "Динамо" 7 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Паршивлюк - четвёртый игрок в российской истории, который был капитаном и "Динамо", и "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ
-
Галицкий подвёл итоги выступления сборной России на Евро-2020
-
"Ливерпуль" возобновил интерес к Асенсио
-
Названы сроки восстановления Лаксальта
-
В Англии могут вернуть алкоголь на трибуны футбольных стадионов
-
Каннаваро расторг контракт с "Гуанчжоу"
-
Галицкий назвал трёх любимых тренеров в РПЛ
-
Рамос и Месси снова не помогут ПСЖ в игре Лиги 1
-
"Реал" намерен продлить контракт с 20-летним вингером
-
Владелец "Краснодара" Галицкий сообщил о серьёзной болезни
-
"Барселона" готовит апелляции на два судейских решения в матче с "Кадисом"
-
"Ахмат" потерял Беришу до конца года
-
Джеко в 2005 году мог перейти в российский клуб
-
Черышев может вернуться в строй раньше, чем планировалось
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"
-
Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА
-
"Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020
-
1
Украинец Иванисеня рассказал о реакции соотечественников на его переход в "Крылья Советов"
-
Хамес прокомментировал свой переход в катарский клуб
-
В "Барселоне" поддержали Кумана после ничьей с "Кадисом"