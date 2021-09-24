Названы сроки восстановления Лаксальта

Фото инстаграм "Динамо"

Фланговый полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.

Агент футболиста Ариэль Красоуски рассказал, сколько пробудет в лазарете его клиент.

"Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьёзнее, чем мы думали. На восстановление уйдёт 40-50 дней", - сообщил представитель уругвайца.

В текущем сезоне Лаксальт сыграл за "Динамо" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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