Названы сроки восстановления Марио Фернандеса

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, когда стоит ожидать возвращение футболиста в строй.

Напомним, что натурализованный бразилец выбыл из-за повреждения мягких тканей задней поверхности левого бедра.

"Марио пропустит из-за травмы около двух недель. Именно на такой срок он выбыл", - сказал агент.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 14 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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