Названы сроки восстановления Старриджа

Нападающий "Вест Бромвич" Дэниел Старридж вернется на поле еще в этом сезоне.

После подписания арендного соглашение с клубом Старридж сыграл всего 78 минут, после чего получил травму.

Источник сообщает, что 29-летний игрок сможет восстановиться только к домашнему матчу с "Суонси" 7 апреля.

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Ливерпулю". | http://soccernews.ru