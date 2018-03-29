Названы сроки восстановления Старриджа

Теги вест бромвич альбиондэниел старридж

Названы сроки восстановления СтарриджаНападающий "Вест Бромвич" Дэниел Старридж вернется на поле еще в этом сезоне.

После подписания арендного соглашение с клубом Старридж сыграл всего 78 минут, после чего получил травму. 

Источник сообщает, что 29-летний игрок сможет восстановиться только к домашнему матчу с "Суонси" 7 апреля.

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Ливерпулю". | http://soccernews.ru

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