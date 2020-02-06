Названы сроки восстановления вратаря "Ростова" Бабурина

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы основной вратарь "Ростова" Егор Бабурин.

Напомним, что во время недавнего матча Кубка "Париматч" Премьер против "Спартака" 26-летний страж ворот повредил колено.

По информации журналиста Сергея Егорова, подозрения на серьёзные проблемы с коленом не подтвердились. Сроки восстановления голкипера составят около месяца.

В текущем сезоне Бабурин сыграл за "Ростов" 12 матчей, в которых пропустил 18 голов.

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