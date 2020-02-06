Названы сроки восстановления вратаря "Ростова" Бабурина

Теги ростовегор бабуринтравмы

Названы сроки восстановления вратаря "Ростова" Бабурина

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы основной вратарь "Ростова" Егор Бабурин.

Напомним, что во время недавнего матча Кубка "Париматч" Премьер против "Спартака" 26-летний страж ворот повредил колено.

По информации журналиста Сергея Егорова, подозрения на серьёзные проблемы с коленом не подтвердились. Сроки восстановления голкипера составят около месяца.

В текущем сезоне Бабурин сыграл за "Ростов" 12 матчей, в которых пропустил 18 голов.

Не пропустите: Мамаев рассказал о работе с Карпиным в "Ростове". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов