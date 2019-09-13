Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити

Стало известно, когда защитник "Барселоны" Самюэль Умтити сможет выступать в составе каталонского клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 25-летний футболист был травмирован в расположении сборной Франции. У игрока диагностирована трещина второй плюсневой кости правой ноги. Ориентировочные сроки восстановления - 5-6 недель.

В этом сезоне Умтити не играл за "Барселону" в Ла Лиге.

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