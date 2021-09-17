Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди
Фото: инстаграм Ферлана Менди/Автор неизвестен
Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди пропустит три недели из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболиста беспокоит мышечное повреждение. Таким образом, он вернется в строй не раньше 10 октября.
В нынешнем сезоне 26-летний Менди не провел ни одного матча из-за травмы. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.
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|20
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|Валенсия
|20
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|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|20
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