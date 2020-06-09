Названы сроки восстановления защитника "Реала" Начо

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес.

По информации Marca, 30-летний испанец пробудет в лазарете от двух до трёх недель.

Напомним, что у воспитанника "сливочных" диагностировали мышечное повреждение правого бедра.

В текущем сезоне Начо сыграл за "Реал" 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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