Названы сроки возможного возвращения Касильяса на поле

Вратарь "Порту" Икер Касильяс всё ещё может вернуться в большой футбол, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в декабре легендарный испанец пройдёт контрольное медицинское обследование, которое определит, готов ли он возобновить карьеру.

Напомним, что 1 мая этого года Касильяс перенёс сердечный приступ на тренировке. С тех пор он не выходил на поле.

Тем не менее, "Порту" включил 38-летнего голкипера в заявку команды на новый сезон.

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