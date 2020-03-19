Названы сроки возобновления Кубка Либертадорес, остановленного из-за коронавируса

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, когда планируется возобновить розыгрыш Кубка Либертадорес.

Напомним, что турнир прервали из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что пауза в соревновании продлится полтора месяца и завершится 5 мая.

Стоит отметить, что во всём мире коронавирусной инфекцией уже заразились более 200 тысяч человек.

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