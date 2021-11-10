Названы сроки возвращения Фати в строй

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Названы сроки возвращения Фати в строй

Фото: инстаграм Анссумане Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати избежал серьезной травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока составят менее трех недель. Эту травму форвард получил в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (3:3).

В нынешнем сезоне 19-летний Фати провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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