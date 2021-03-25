Названы сроки возвращения Кокорина в строй

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Названы сроки возвращения Кокорина в строй

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в строй уже завтра, 25 марта, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, футболист прошел углубленное медицинское обследование римской в клинике "Вилла Стюарт". У форварда не обнаружено серьезной травмы, поэтому вскоре он вернется в строй. Также Кокорин проведет встречу с новым главным тренером "Фиорентины" Джузеппе Якини.

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Новый тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о Кокорине. | http://soccernews.ru
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