Названы сроки возвращения на поле полузащитника "Спартака" Умярова

Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров, скорее всего, вернётся на поле в апреле, сообщает Sport24.

19-летний футболист вряд ли успеет набрать оптимальную форму, чтобы принять участие в мартовских матчах "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" в текущем месяце сыграет с "Краснодаром" (9 марта), "Оренбургом" (14 марта) и тульским "Арсеналом" (21 марта).

Умяров в этом сезоне провёл за "народную команду" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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