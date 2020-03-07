Названы сроки возвращения на поле полузащитника "Спартака" Умярова

Теги спартак москванаиль умяровтравмы

Названы сроки возвращения на поле полузащитника "Спартака" Умярова

Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров, скорее всего, вернётся на поле в апреле, сообщает Sport24.

19-летний футболист вряд ли успеет набрать оптимальную форму, чтобы принять участие в мартовских матчах "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" в текущем месяце сыграет с "Краснодаром" (9 марта), "Оренбургом" (14 марта) и тульским "Арсеналом" (21 марта).

Умяров в этом сезоне провёл за "народную команду" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Самедов: "Хотел закончить карьеру в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов