Названы сроки возвращения в строй Златана Ибрагимовича

Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в скором времени вернется к футболу после травмы, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, нападающий намерен возобновить тренировки с остальной командой в начале следующей недели.

Сейчас он работает в тренажерном зале и бассейне.

Напомним, что 39-летний швед травмировал колено 9 мая в игре Серии А с "Ювентусом", в которой "россонери" победили со счетом 3:0. В июне он перенес артроскопическую операцию.

В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 27 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

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