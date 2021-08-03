Названы сроки возвращения в строй Златана Ибрагимовича
Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в скором времени вернется к футболу после травмы, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, нападающий намерен возобновить тренировки с остальной командой в начале следующей недели.
Сейчас он работает в тренажерном зале и бассейне.
Напомним, что 39-летний швед травмировал колено 9 мая в игре Серии А с "Ювентусом", в которой "россонери" победили со счетом 3:0. В июне он перенес артроскопическую операцию.
В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 27 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.
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|Команда
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|1
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17