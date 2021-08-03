Названы сроки возвращения в строй Златана Ибрагимовича

Теги златан ибрагимовичмилан

Названы сроки возвращения в строй Златана ИбрагимовичаФото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в скором времени вернется к футболу после травмы, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, нападающий намерен возобновить тренировки с остальной командой в начале следующей недели.

Сейчас он работает в тренажерном зале и бассейне.

Напомним, что 39-летний швед травмировал колено 9 мая в игре Серии А с "Ювентусом", в которой "россонери" победили со счетом 3:0. В июне он перенес артроскопическую операцию.

В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 27 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также не пропустите: "Лестер" выставил невероятный ценник для "Реала" на своего защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады

Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов