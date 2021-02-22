Названы сроки возвращения Жота в общую группу

Теги диогу жоталиверпуль

Названы сроки возвращения Жота в общую группуФорвард "Ливерпуля" Диогу Жота заканчивает курс восстановления после травмы. Напомним, португалец не выходил на поле с декабря, сообщает The Telegraph.

В ближайшую среду нападающий уже может приступить к тренировкам в общей группе. Главному тренеру "мерсисайдцев" Юргену Клоппу понадобится еще несколько дней понаблюдать за действиями футболиста на тренировках с партнерами, чтобы принять решение о сроках возвращения в игру. Сообщается, что Жота должен быть готов сыграть с "Шеффилдом" в это воскресенье.

Как сообщалось ранее, Жота получил травму колена 9 декабря в матче с "Мидтьюлландом". В текущем сезоне на счету нападающего 17 матчей за "Ливерпуль" в которых он забил 9 голов.

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