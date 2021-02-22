Названы сроки возвращения Жота в общую группу

Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота заканчивает курс восстановления после травмы. Напомним, португалец не выходил на поле с декабря, сообщает The Telegraph.

В ближайшую среду нападающий уже может приступить к тренировкам в общей группе. Главному тренеру "мерсисайдцев" Юргену Клоппу понадобится еще несколько дней понаблюдать за действиями футболиста на тренировках с партнерами, чтобы принять решение о сроках возвращения в игру. Сообщается, что Жота должен быть готов сыграть с "Шеффилдом" в это воскресенье.