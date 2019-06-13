Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина

Теги павел мамаевкраснодаралександр кокоринзенит санкт-петербург

Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина
Стали известны даты выхода на свободу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщают российские СМИ.

По приговору Мамаев должен отсидеть еще 148 дней и будет освобожден 8 ноября этого года. Что касается Кокорина, то ему нужно будет провести за решеткой еще 179 дней. Таким образом, он выйдет на свободу 9 декабря.

Брат Кокорина Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий будут освобождены, соответственно, 10 декабря и 9 ноября.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов