Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина



Стали известны даты выхода на свободу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщают российские СМИ.

По приговору Мамаев должен отсидеть еще 148 дней и будет освобожден 8 ноября этого года. Что касается Кокорина, то ему нужно будет провести за решеткой еще 179 дней. Таким образом, он выйдет на свободу 9 декабря.

Брат Кокорина Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий будут освобождены, соответственно, 10 декабря и 9 ноября.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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