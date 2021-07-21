Названы судьи на матчи 1-го тура РПЛ

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Названы судьи на матчи 1-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) назвал имена арбитров, которые обслужат матчи первого тура чемпионата России.

23 июля

"Ростов" — "Динамо": судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

24 июля

"Химки" — "Зенит": судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.

"Локомотив" — "Арсенал": судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

"Рубин" — "Спартак": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Геннадий Куличенков.

25 июля

"Урал" — "Краснодар": судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

"Крылья Советов" — "Ахмат": судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — "Уфа": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Артем Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

26 июля

"Нижний Новгород" — "Сочи": судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Мартынов.

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