Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из Суперлиги

Теги суперлига (европейская)

Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из СуперлигиФото: Твиттер @TSLcomss 
В Германии опубликована часть пунктов контракта, который подписывали клубы-основатели европейской Суперлиги.

Издание Der Spiegel сообщает, что в соглашении 167 страниц и подписавшие его клубы согласились принимать участие в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги возможен не раньше, чем через три года.

За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 млн евро (130 млн фунтов) или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

Также в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не будут получены деньги от инвестора и не прояснена правовая ситуация в лиге.

Напомним, изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов, но после резкой критики со стороны УЕФА, прессы и болельщиков большинство решило покинуть проект.

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