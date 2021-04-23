Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из Суперлиги
Фото: Твиттер @TSLcomss
В Германии опубликована часть пунктов контракта, который подписывали клубы-основатели европейской Суперлиги.
Издание Der Spiegel сообщает, что в соглашении 167 страниц и подписавшие его клубы согласились принимать участие в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги возможен не раньше, чем через три года.
За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 млн евро (130 млн фунтов) или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.
Также в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не будут получены деньги от инвестора и не прояснена правовая ситуация в лиге.
Напомним, изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов, но после резкой критики со стороны УЕФА, прессы и болельщиков большинство решило покинуть проект.
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|27
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|27
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|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|11
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|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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