Названы три фаворита на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

В скором времени издание France Football вручит награду "Золотой мяч" одному из тридцати ранее названных кандидатов.

Как сообщает L'Equipe, фаворитами на "Золотой мяч" на данный момент являются аргентинский нападающий Лионель Месси, польский форварда Роберт Левандовски и французский бомбардир Карим Бензема.

Лучшего футболиста в календарном году назовут 5 декабря в Париже.

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