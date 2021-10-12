Названы три фаворита на "Золотой мяч"

3 Теги карим бенземалионель мессироберт левандовскибавария мюнхенреал мадридпсж

Названы три фаворита на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

В скором времени издание France Football вручит награду "Золотой мяч" одному из тридцати ранее названных кандидатов.

Как сообщает L'Equipe, фаворитами на "Золотой мяч" на данный момент являются аргентинский нападающий Лионель Месси, польский форварда Роберт Левандовски и французский бомбардир Карим Бензема.

Лучшего футболиста в календарном году назовут 5 декабря в Париже.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже мой кот по прозвищу Второгодник!

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lesnovsky
lesnovsky

Фаворитов здесь нет... А победитель известен - это Лео... Остальные поведители "шерифов" и прочие замыкатели здесь просто статисты... Да, а где же любитель "рекордов" и дрессировщик овец гелевый???... А, в криокамере... Ждем его в Париже на церемонии... Он ее в последнее время так любит... А-ха-ха-ха... О-хо-хо-хо-хо....

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А Месси здесь причём?Канте смотрелся бы уместнее.

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