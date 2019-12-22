Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
Африканская конфедерация футбола назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке.
В число соискателей награды вошли алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез, а египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и его соотечественник сенегальский форвард Садио Мане.
Победитель будет объявлен 7 января 2020 года на торжественной церемонии, которая состоится в Египте.
Стоит отметить, что лучшим футболистом Африки по итогам 2017 и 2018 годов становился Салах.
В минувшем сезоне Салах и Мане с "Ливерпулем" стали победителями Лиги Чемпионов, а Махрез выиграл с "Манчестер Сити" чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Не пропустите: Салах обогнал Суареса в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9