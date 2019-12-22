Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке

Теги мохамед салахсадио манерияд махрезливерпульманчестер сити

Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
Африканская конфедерация футбола назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке.

В число соискателей награды вошли алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез, а египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и его соотечественник сенегальский форвард Садио Мане.

Победитель будет объявлен 7 января 2020 года на торжественной церемонии, которая состоится в Египте.

Стоит отметить, что лучшим футболистом Африки по итогам 2017 и 2018 годов становился Салах.

В минувшем сезоне Салах и Мане с "Ливерпулем" стали победителями Лиги Чемпионов, а Махрез выиграл с "Манчестер Сити" чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Не пропустите: Салах обогнал Суареса в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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