Названы участники Кубка Париматч Премьер-2021
Фото: сайт "Матч ТВ"
Стало известно, какие команды примут участие в Кубке Париматч Премьер в 2021 году.
Как сообщает "Матч ТВ", за победу в турнире, который пройдет с 10 по 18 июля в Москве, поборются "Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки".
Призовой фонд турнира составит 23 миллиона рублей. Каждая команда проведет по три игры, матчи пройдут на "Открытие Банк Арене" и "Арене Химки".
Напомним, что это 4-й розыгрыш Кубка Париматч Премьер. Ранее турнир дважды выигрывал "Спартак", и один раз - "Краснодар".
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