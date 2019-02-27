Названы условия контракта экс-голкипера "Спартака" в польском клубе
Стали известны финансовые условия контракта российского вратаря Сослана Джанаева, который перешел в польский клуб "Медзь". Об этом сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, зарплата голкипера составит семь тысяч евро без учета бонусов. При этом подписной бонус Джанаева составил 20 тысяч евро.
Напомним, что 31-летний Джанаев перешел в "Медзь" на правах аренды. Ранее он выступал за ЦСКА, "Рубин", КАМАЗ, "Спартак", "Терек", "Аланию" и "Ростов".
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