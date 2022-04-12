Названы условия контракта тен Хага с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедаяксэрик тен хаг

Названы условия контракта тен Хага с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с главным тренером "Аякса" Эриком тен Хагом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб подпишет с голландским специалистом четырехлетний контракт. Впрочем, манкунианцам еще нужно будет договориться с "Аяксом" по сумме компенсации.

На посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" 52-летний тен Хаг заменит Ральфа Рангника, который получит должность в структуре клуба.

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