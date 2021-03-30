Названы условия, которые "Спартак" предложил Джикии по новому контракту
Фото: инстаграм Георгия Джикии
Московский "Спартак" намерен продлить контракт с защитником Георгием Джикией на четыре года, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, московский клуб готов повысить зарплату футболиста. Сейчас Джикия получает порядка 2,5 миллионов евро в год. Его нынешний контракт истекает летом 2022 года.
27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего он провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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