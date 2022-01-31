Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"

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Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"

Фото: инстаграм Кристофера Перейры/Автор неизвестен

Московский "Спартак" согласовал трансфера полузащитника "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Кристофера Перейры, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

По сведениям источника, российский клуб арендует футболиста на полгода. По истечении этого срока "красно-белые" будут обязаны выкупить трансфер хавбека.

24-летний Перейра в нынешнем сезоне провел за "Янг Бойз" 26 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" поборются за хавбека "Сампдории". | http://soccernews.ru
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