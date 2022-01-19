Названы условия согласованного контракта Мбаппе с "Реалом"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" договорился по условиям контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает АВС.

По сведениям источника, королевский клуб согласовал с футболистом шестилетний контракт с зарплатой в 21 миллион евро в год. Также француз получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро. Кроме того, форварду достанутся 50% визуальных прав.

Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает через полгода. Таким образом, нападающий достанется "Реалу" бесплатно. Впрочем, парижский клуб все еще сохраняет надежду продлить контракт с форвардом до лета 2024 года с опцией трансфера в 2023-м.

Не пропустите: Мбаппе жестко нагрубил арбитру после желтой карточки в матче с "Брестом". | http://soccernews.ru