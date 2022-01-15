Названы условия трансфера Миранчука в "Дженоа"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук близок к переходу в генуэзский "Дженоа", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "грифоны" арендуют футболиста на полгода за 2,5 миллиона евро. Летом "Дженоа" будет иметь право на выкуп трансфера игрока за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Миранчук сделал ассистентский дубль в матче Серии А. | http://soccernews.ru