Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"

1 Теги спартак москваолег кононов

Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов может быть отправлен в отставку по окончании сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, контракт тренера с клубом действует до лета 2019 года с опцией продления еще на сезон. При этом, в контракте есть три условия для продления соглашения: выход в 1/4 финала Лиги Европы, попадание в Лигу Чемпионов по итогам чемпионата России, а также выигрыш Кубка России.

Напомним, что "Спартак" вылетел из Кубка России и прекратил выступления в Лиге Европы. Кроме того, "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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