Названы вероятные даты возобновления РПЛ

Розыгрыш РПЛ, вероятно, не будет возобновлен 10 апреля.

Как сообщает "Матч ТВ", вероятные даты возобновления чемпионата - 3 и 17 мая. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России связанной с коронавирусом.

Отмечается, что если РПЛ начнут играть с 17 мая, то команды вынуждены будут играть через два дня на третий и через три на четвертый.

Также еще предстоит сыграть один матч 1/4 финала, полуфиналы и финал Кубка России. При этом УЕФА не против, что игры национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков.

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