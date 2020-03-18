Названы вероятные даты возобновления РПЛ

Теги рплкоронавирус

Названы вероятные даты возобновления РПЛ

Розыгрыш РПЛ, вероятно, не будет возобновлен 10 апреля.

Как сообщает "Матч ТВ", вероятные даты возобновления чемпионата - 3 и 17 мая. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России связанной с коронавирусом.

Отмечается, что если РПЛ начнут играть с 17 мая, то команды вынуждены будут играть через два дня на третий и через три на четвертый.

Также еще предстоит сыграть один матч 1/4 финала, полуфиналы и финал Кубка России. При этом УЕФА не против, что игры национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков.

Читайте также: Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов