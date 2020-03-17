Названы возможные сроки возобновления Серии А
Представители всех 20 клубов итальянской Серии А провели совещание в режиме видеоконференции.
Как сообщает Football Italia, на этом онлайн-собрании решался вопрос возобновления текущего розыгрыша чемпионата, который был приостановлен из-за коронавируса.
Так, клубы договорились, что ориентировочной датой возобновления турнира станет 9 мая. В таком случае чемпионат продлится до середины июля.
Отмечается, что обсуждения продолжатся через несколько дней.
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|26
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|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
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|26
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
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