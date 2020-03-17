Названы возможные сроки возобновления Серии А

Представители всех 20 клубов итальянской Серии А провели совещание в режиме видеоконференции.

Как сообщает Football Italia, на этом онлайн-собрании решался вопрос возобновления текущего розыгрыша чемпионата, который был приостановлен из-за коронавируса.

Так, клубы договорились, что ориентировочной датой возобновления турнира станет 9 мая. В таком случае чемпионат продлится до середины июля.

Отмечается, что обсуждения продолжатся через несколько дней.

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