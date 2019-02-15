Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о ходе восстановления после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
"Сейчас мне немного лучше. Я прошел некоторые процедуры, направленные на ускорение восстановления. Я доволен тем, как проходит процесс лечения. С нетерпением жду возможности, когда смогу вновь заниматься своим любимым делом - игрой в футбол.
Сроки восстановления с момента травмы займут не более 10 недель", - приводит слова Неймара Fui Clear.
"Если ПСЖ выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов, то Неймар, возможно, сыграет на этой стадии", - рассказал физиотерапевт Неймара Рафаэл.
Стоит отметить, что четвертьфиналы Лиги Чемпионов пройдут 9-10 апреля и 16-17 апреля.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 голевых пасов.
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