Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара

Теги псжнеймартравмы

Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о ходе восстановления после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

"Сейчас мне немного лучше. Я прошел некоторые процедуры, направленные на ускорение восстановления. Я доволен тем, как проходит процесс лечения. С нетерпением жду возможности, когда смогу вновь заниматься своим любимым делом - игрой в футбол.

Сроки восстановления с момента травмы займут не более 10 недель", - приводит слова Неймара Fui Clear.

"Если ПСЖ выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов, то Неймар, возможно, сыграет на этой стадии", - рассказал физиотерапевт Неймара Рафаэл.

Стоит отметить, что четвертьфиналы Лиги Чемпионов пройдут 9-10 апреля и 16-17 апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 голевых пасов.

Не пропустите: Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы

Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 24 49
3 Лион Лион 24 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
5 Монпелье Монпелье 23 37
6 Марсель Марсель 24 37
7 Ницца Ницца 24 37
8 Ренн Ренн 24 36
9 Страсбур Страсбур 24 35
10 Реймс Реймс 24 35
11 Ним Ним 24 33
12 Анжер Анжер 24 30
13 Бордо Бордо 23 28
14 Нант Нант 24 27
15 Тулуза Тулуза 24 27
16 Амьен Амьен 24 21
17 Дижон Дижон 23 20
18 Монако Монако 24 19
19 ФК Кан ФК Кан 24 18
20 Генгам Генгам 23 14
Полная таблица

топ-5 тегов