Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара



Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о ходе восстановления после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

"Сейчас мне немного лучше. Я прошел некоторые процедуры, направленные на ускорение восстановления. Я доволен тем, как проходит процесс лечения. С нетерпением жду возможности, когда смогу вновь заниматься своим любимым делом - игрой в футбол.

Сроки восстановления с момента травмы займут не более 10 недель", - приводит слова Неймара Fui Clear.

"Если ПСЖ выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов, то Неймар, возможно, сыграет на этой стадии", - рассказал физиотерапевт Неймара Рафаэл.

Стоит отметить, что четвертьфиналы Лиги Чемпионов пройдут 9-10 апреля и 16-17 апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 голевых пасов.

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