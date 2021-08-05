Названы все условия перехода Демирала из "Ювентуса" в "Аталанту"

Фото инстаграм Мериха Демирала

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал продолжит карьеру в "Аталанте".

Бергамский клуб возьмёт футболиста в аренду до конца сезона 2021/22 и заплатит за это 3 миллиона евро.

По условиям сделки, "Аталанта" получит право выкупа 23-летнего турка за 25 миллионов евро при достижении определённых показателей.

Кроме того, "старая синьора" получит 10 процентов от последующей перепродажи игрока.

Демирал выступает за "Ювентус" с 2019 года, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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