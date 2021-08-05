Названы все условия перехода Демирала из "Ювентуса" в "Аталанту"
Фото инстаграм Мериха Демирала
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал продолжит карьеру в "Аталанте".
Бергамский клуб возьмёт футболиста в аренду до конца сезона 2021/22 и заплатит за это 3 миллиона евро.
По условиям сделки, "Аталанта" получит право выкупа 23-летнего турка за 25 миллионов евро при достижении определённых показателей.
Кроме того, "старая синьора" получит 10 процентов от последующей перепродажи игрока.
Демирал выступает за "Ювентус" с 2019 года, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|26
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17