Названы задачи "Динамо" на ближайшие три года

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал, какие цели будут стоять перед клубом в ближайшем будущем.

"Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Всё-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию "Динамо"... Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с "Вольфсбергом" или ещё с кем-нибудь. Правильно?

Возвращаясь к теме состава, сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год - 100 лет "Динамо". Давайте, дай Бог, доживём до этого, переживём пандемию. И в 2023 году вы скажете: "А Степашин был прав - это одна из лучших команд Европы", - сказал функционер.

По итогам 12 туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Спартака" на 7 очков. 14 октября команду возглавил немецкий тренер Сандро Шварц.

На усиление состава "бело-голубые" за последние два года потратили почти 60 миллионов евро.

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