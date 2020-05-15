Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков озвучил задачи, которые клуб поставил перед новым наставником Марко Николичем.

Напомним, что 40-летний серб накануне сменил на посту главного тренера "железнодорожников" Юрия Сёмина, заключив контракт по схеме "2+1".

"Несмотря на очень тяжёлую ситуацию, которая впереди нас всех ждёт, мы можем говорить о том, что "Локомотив" должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках. Совет директоров считает, что в новых реалиях, прежде всего, придётся рассчитывать на собственные ресурсы. Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались. По мнению многих футбольных специалистов, у нас одна из самых лучших футбольных академий в стране, хотя лично я считаю, что у нас не одна из, а самая лучшая академия в стране. И, без сомнения, она способна давать новые имена, как минимум равнозначные тем, которые я только что назвал. И за это в том числе будет спрос с нового тренера. Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".

Николич ранее возглавлял "Рад", юношескую сборную Сербии, снова "Рад", "Войводину", "Партизан", "Олимпию", снова "Партизан" и "МОЛ Фехервар".

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