Названы зарплаты футболистов "Спартака"

Фото: инстаграм Романа Зобнина/Автор неизвестен

Telegram-канал BlackMirror огласил размер зарплат некоторых футболистов московского "Спартака".

Самым высокооплачиваемым игроком из перечисленных является полузащитник Роман Зобнин, который получает 3,45 миллиона евро в год. На втором месте защитник Илья Кутепов (2,3 млн), на третьем - защитник Самуэль Жиго (2,27 млн).

Рейтинг зарплат футболистов московского "Спартака" выглядит следующим образом:

Роман Зобнин - 3,45 млн евро в год

Илья Кутепов - 2,3

Самюэль Жиго - 2,27

Георгий Джикия - 2,0

Айртон - 1,92

Эсекиэль Понсе - 1,72

Джордан Ларссон - 1,55

Александр Максименко - 1,49

Александр Селихов - 1,49 млн

Аяз Гулиев - 1,38

Александр Соболев - 1,15

Зелимхан Бакаев - 1,1

Андрей Ещенко - 0,36.

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