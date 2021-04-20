Названы зарплаты футболистов "Спартака"
Фото: инстаграм Романа Зобнина/Автор неизвестен
Telegram-канал BlackMirror огласил размер зарплат некоторых футболистов московского "Спартака".
Самым высокооплачиваемым игроком из перечисленных является полузащитник Роман Зобнин, который получает 3,45 миллиона евро в год. На втором месте защитник Илья Кутепов (2,3 млн), на третьем - защитник Самуэль Жиго (2,27 млн).
Рейтинг зарплат футболистов московского "Спартака" выглядит следующим образом:
Роман Зобнин - 3,45 млн евро в год
Илья Кутепов - 2,3
Самюэль Жиго - 2,27
Георгий Джикия - 2,0
Айртон - 1,92
Эсекиэль Понсе - 1,72
Джордан Ларссон - 1,55
Александр Максименко - 1,49
Александр Селихов - 1,49 млн
Аяз Гулиев - 1,38
Александр Соболев - 1,15
Зелимхан Бакаев - 1,1
Андрей Ещенко - 0,36.
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