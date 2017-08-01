Ндиайе стал игроком "Галатасарая"

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Ндиайе стал игроком "Галатасарая"

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Османлыспора" Папы Ндиайе.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. 26-летний сенегалец успешно прошёл медобследование и заключил с "львами" контракт, условия которого пока неизвестны.

Ндиайе выступал за "Османлыспор" с 2015 года, сыграл 75 матчей и забил 18 голов. 

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