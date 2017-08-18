Ндинга останется в "Локомотиве"

Фарид Каллаф, агент полузащитника "Локомотива" Делвина Ндинги, заявил, что его клиент, скорее всего, не покинет московский клуб этим летом.

"На данный момент Ндинга остаётся в "Локомотиве". Он не готов к переходу в "Кан". Интерес к нему есть, но переговоры не ведутся" - сказал агент.

29-летний Ндинга выступает за "Локомотив" с 2015 года, сыграл 46 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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