Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" договорился о переходе полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает L'Équipe.
По сведениям издания, лондонский клуб заплатит за футболиста 62 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов евро за счет возможных бонусов. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.
Стоит отметить, что этот трансфер станет для "Тоттенхэма" первым за последние полтора года. Клуб не покупал игроков из-за финансирования строительства стадиона.
В минувшем сезоне 22-летний француз провел за "Лион" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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