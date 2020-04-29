Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом

Теги тоттенхэмтанги ндомбелетрансферы

Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом

Руководство "Тоттенхэма" рассматривает возможность продажи хавбека команды Танги Ндомбеле, передает Telefoot.

По данным источника, у 23-летнего игрока разногласия с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Также руководство "шпор" не устраивают постоянные травмы полузащитника.

Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года из "Лиона" за 60 миллионов евро. За это время он забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи в 27 матчах лондонцев.

Не пропустите: Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника сборной Бельгии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона

Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов