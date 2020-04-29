Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
Руководство "Тоттенхэма" рассматривает возможность продажи хавбека команды Танги Ндомбеле, передает Telefoot.
По данным источника, у 23-летнего игрока разногласия с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Также руководство "шпор" не устраивают постоянные травмы полузащитника.
Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года из "Лиона" за 60 миллионов евро. За это время он забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи в 27 матчах лондонцев.
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