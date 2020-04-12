Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" из-за Моуринью

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Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" из-за Моуринью

Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает Lequipe, у 23-летнего француза не сложились отношения с наставником команды Жозе Моуринью. Кроме того, игроку не понравилось, что ему пришлось проводить тренировку, нарушая при этом карантин.

"Тоттенхэм" приобрел Ндомбеле летом 2019 года за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне на счету Ндомбеле два забитых мяча и 4 результативные передачи в 27 играх.

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