Ндомбеле отказывается играть под руководством Моуринью

Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не желает играть под руководством Жозе Моуринью.

По сведениям The Sun, у футболиста и тренера произошел конфликт, после чего Ндомбеле заявил наставнику, что не будет выступать под его руководством.

Отмечается, что 23-летний француз намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ндомбеле перебрался в "Тоттенхэм" в 2019 году. В этом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 27 матчах.

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