Ндомбеле отказывается играть под руководством Моуринью

Теги тоттенхэмтанги ндомбележозе моуринью

Ндомбеле отказывается играть под руководством Моуринью

Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не желает играть под руководством Жозе Моуринью.

По сведениям The Sun, у футболиста и тренера произошел конфликт, после чего Ндомбеле заявил наставнику, что не будет выступать под его руководством.

Отмечается, что 23-летний француз намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ндомбеле перебрался в "Тоттенхэм" в 2019 году. В этом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 27 матчах.

Читайте также: "Барселона", "Бавария" и ПСЖ поборются за хавбека "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов