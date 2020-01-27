Ндомбеле отрицает конфликт с Моуринью

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Ндомбеле отрицает конфликт с Моуринью

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле заверил, что у него нет конфликта с главным тренером "шпор" Жозе Моуринью.

Напомним, что в конце декабря португальский наставник посетовал, что французский полузащитник отказался играть с "Брайтоном", сославшись на неготовность к матчу. Возможно, футболист испытывает проблемы со здоровьем, но после заявления "Особенного" он принял участие только в 2 поединках из 8.

"Когда я слышу об этом, мы с друзьями смеёмся. У меня нет никаких проблем с тренером", - цитирует Ндомбеле Telefoot.

Летом "Тоттенхэм" заплатил за игрока 60 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года. В его активе 20 матчей, 2 гола и 3 ассиста.

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