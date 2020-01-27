Ндомбеле отрицает конфликт с Моуринью
Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле заверил, что у него нет конфликта с главным тренером "шпор" Жозе Моуринью.
Напомним, что в конце декабря португальский наставник посетовал, что французский полузащитник отказался играть с "Брайтоном", сославшись на неготовность к матчу. Возможно, футболист испытывает проблемы со здоровьем, но после заявления "Особенного" он принял участие только в 2 поединках из 8.
"Когда я слышу об этом, мы с друзьями смеёмся. У меня нет никаких проблем с тренером", - цитирует Ндомбеле Telefoot.
Летом "Тоттенхэм" заплатил за игрока 60 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года. В его активе 20 матчей, 2 гола и 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
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|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
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|Уотфорд
|24
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