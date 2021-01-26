Ндомбеле повторил достижение Павлюченко

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле оформил дубль в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Уикомба" (4:1).

Оба гола французский хавбек забил в концовке встречи, выйдя на замену на 68-й минуте.

Как сообщает Opta, это первый за 10 лет игрок "шпор", которому удалось отличиться дважды после появления на поле со скамейки запасных.

Ндомбеле повторил достижение россиянина Романа Павлюченко, который в мае 2011 года сделал дубль после выхода на замену в матче с "Бирмингемом".

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