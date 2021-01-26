Ндомбеле повторил достижение Павлюченко

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Ндомбеле повторил достижение ПавлюченкоВ матче 1/16 Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Уикомб" со счетом 4:1.

"Шпоры" смогли дожать соперника из подвала Чемпионшипа только в концовке встречи.

Дубль оформил хавбек Танги Ндомбеле, появившийся на поле на 68-й минуте. Француз стал первым игроком "Тоттенхэма" с мая 2011 года, который смог отличиться как минимум дважды, выйдя замену. Тогда россиянин Роман Павлюченко забивал в матче против "Бирмингема".

В текущем сезоне Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах. На его счету 6 голов и две результативные передачи.

Читать подробнее: "Тоттенхем" в концовке матча вырвал победу у аутсайдера Чемпионшипа | http://soccernews.ru
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