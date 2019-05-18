Ндомбеле привлёк интерес шести европейских топ-клубов

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Ндомбеле привлёк интерес шести европейских топ-клубов

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз входит в сферу интересов "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", однако это далеко не все претенденты.

По информации L’Equipe, на хавбека также нацелились ПСЖ, "Ювентус" и "Тоттенхэм".

"Лион" уже смирился с грядущей потерей одного из лидеров, однако клуб хочет выручить от его продажи как можно больше. На сегодняшний день речь идёт о сумме в 100 миллионов евро.

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