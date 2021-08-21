Ндомбеле выбирает между Испанией и Германией

Фото инстаграм Танги Ндомбеле

Будущее полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле остаётся неопределённым.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз обратился к клубу с просьбой о своей продаже.

По информации The Athletic, хавбек выбирает между вариантами продолжения карьеры в Испании и Германии.

Ндомбеле выступает за "Тоттенхэм" с 2019 года, в прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах. Рыночная стоимость игрока - 50 миллионов евро.

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