Ндомбеле выбирает между Испанией и Германией
Будущее полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле остаётся неопределённым.
Ранее сообщалось, что 24-летний француз обратился к клубу с просьбой о своей продаже.
По информации The Athletic, хавбек выбирает между вариантами продолжения карьеры в Испании и Германии.
Ндомбеле выступает за "Тоттенхэм" с 2019 года, в прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах. Рыночная стоимость игрока - 50 миллионов евро.
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